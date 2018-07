Juventus, un flop lo sciopero contro l'acquisto di Cristiano Ronaldo

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato dell'annuncio di uno sciopero da parte dei lavoratori FCA di Melfi (protesta poi estesa a Pomigliano) contro l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus giudicato inaccettabile in un momento di difficoltà economica del Paese come questo.



Un portavoce di FCA, però, ha smontato tutto: "Oggi a Melfi, come venerdì a Pomigliano, le iniziative di protesta sono state un clamoroso flop. Soltanto 5 dipendenti hanno scioperato su circa 1.700 presenti al primo turno. La percentuale di adesione è stata dello 0,3%".



"È l'ennesima conferma che i lavoratori di Melfi e Pomigliano hanno capito perfettamente che si trattava di proteste strumentali promosse da sigle di nessuna rappresentatività reale o da singole persone che avevano come unico scopo quello di farsi pubblicità per fini personali" ha concluso il portavoce.