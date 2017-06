Juventus, ultimo ricorso contro la Figc per Calciopoli

Nonostante il cambio di rotta sul piano politico, con Andrea Agnelli che recentemente aveva parlato di Carlo Tavecchio come "garante delle riforme" dopo che in passato lo aveva definito "inadeguato", la guerra tra Juventus e Figc per Calciopoli prosegue.



Come scrive il Corriere della Sera, il club bianconero ha infatti deciso di fare appello al Consiglio di Stato - ultimo grado di giudizio - per ottenere 581 milioni e 22mila euro (cifra lievitata nel tempo per colpa degli interessi, la Juve era partita da oltre 443 milioni) di risarcimento alla Federazione per "l'ingiusto danno subìto a seguito dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e del mancato esercizio di quella obbligatoria". La richiesta arriva dopo il rifiuto del Tar, datato 6 settembre, che l'aveva definita inammissibile e dovrebbe essere discussa nel 2017.



La Juventus si era rivolta al Tar nel 2011 dopo che le indagini della Procura federale fecero emergere telefonate agli arbitri di altri dirigenti, compresi quelli dell'Inter. La società chiese quindi di revocare lo scudetto 2006 ai nerazzurri per lasciarlo non assegnato e, appunto, un risarcimento danni.