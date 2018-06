Juventus, ufficiali i rinnovi di Barzagli e Chiellini

La Juventus blinda i suoi pilastri. I bianconeri hanno comunicato il rinnovo del contratto di Andrea Barzagli fino al 2019 e di Giorgio Chiellini fino al 2020. I due centrali sono ormai vere e proprie bandiere del club avendo contribuito in maniera determinante alla conquista dei 7 scudetti consecutivi, delle 4 Coppe Italia di fila e delle 3 supercoppe italiane.



Come riferisce il sito ufficiale dei piemontesi "insieme hanno disputato 185 partite in tutte le competizioni, vincendone 129 e perdendone solo 22, con una media punti molto altissima (2,3) e una media di reti subite bassissima (0,7)".



In particolare Barzagli ha collezionato 271 presenze e 2 gol da febbraio 2011 mentre Chiellini, prossimo capitano, 455 presenze e 34 gol dal 2005 (nel 2004-05 ha giocato in prestito alla Fiorentina). Dopo l'addio di Buffon e di Lichtsteiner, queste due bandiere continueranno a sventolare allo Stadium (da valutare ancora la situazione di Marchisio).