Juventus Tv replica a Moratti: "Se ci fosse stato il Var..."

A grande richiesta "se ci fosse stato il VAR" vi spieghiamo le immagini che non trovate #jnews ore 14.00 @jtv212 pic.twitter.com/qifeOgJRAy — Juventus tv (@jtv212) 5 settembre 2017

Sono passati quasi 20 anni ma il duello scudetto del 1997/98 tra Juve e Inter continua a tener banco. Nella giornata di ieri Massimo Moratti aveva riacceso in qualche modo la polemica affermando: "La tecnologia? Se ci fosse stata nel ’98 per il contatto Iuliano-Ronaldo forse sarebbe servita". Oggi è arrivata la replica da parte di Juventus Tv. Il canale tematico bianconero ha mostrato in un tweet l'immagine del contatto dubbio in area interista tra West e Inzaghi nella gara d'andata (4 gennaio 1998) accompagnata da un eloquente messaggio: "A grande richiesta 'se ci fosse stato il VAR' vi spieghiamo le immagini che non trovate". Juventus Tv ha poi fatto riferimento a unaltro episodio controverso: l'annullamento di un gol a Inzaghi per fallo di mano. Ci sarà un'altra puntata di questa storia infinita?