Juventus, trent'anni fa il ritiro di Platini: che differenza con Totti

Era il 17 maggio 1987, esattamente 30 anni fa: la Juventus batteva (e mandava in serie B) il Brescia ma per tutti i tifosi bianconeri quella rimarrà la data dell'ultima partita di Michel Platini. Le Roi aveva annunciato da tempo la decisione, nonostante i soli 32 anni. Preferì non cambiare ruolo per correre meno e si arrese ai guai fisici: "Non avevo più benzina - ha ammesso Platini tempo dopo -. Era da tanti anni che giocavo a pallone ed ero veramente cotto. Ho passato il 1986 infortunato e avevo dei problemi alle caviglie per cui ho deciso di smettere".



Il francese rivendicò la propria scelta: "Nessuno verrà a dirmi quando sarà il momento di smettere, non invecchierò in campo". E così fece. Situazione diversa da quella che sta vivendo in questi giorni Francesco Totti. Il capitano della Roma, 40 anni, non si è ancora espresso pubblicamente e questo silenzio sembra far pensare che il "pre-pensionamento" messo in atto da Spalletti non sia di suo gradimento, tanto che si parla di un'avventura in America per la prossima stagione. Roma-Genoa, ultima partita di campionato, chiarirà tutto.