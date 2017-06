Juventus, trauma distrattivo per Khedira: "Nulla di grave, ci sarò a Cardiff"

Sorriso e pollice alzato: Sami Khedira tranquillizza la Juventus e i suoi tifosi. Il centrocampista tedesco era dovuto uscire dal campo per un risentimento muscolare al nono del primo tempo della semifinale di ritorno contro il Monaco preoccupando l'ambiente bianconero in vista della finale di Cardiff. "Buone notizie, non è nulla di serio - scrive Khedira su Twitter -. Riposerò un paio di giorni ma sarò in campo nelle prossime decisive gare". Salterà dunque la sfida con la Roma ma già con la Lazio, in coppa Italia, dovrebbe essere a disposizione di Allegri per essere al top in Champions contro il Real Madrid.



Gli esami effettuati dalla Juventus "hanno evidenziato la presenza di un trauma distrattivo di lieve/media entità ai muscoli flessori della coscia sinistra", si legge sul sito del club. Il giocatore "ha già iniziato le cure specifiche" e "sarà sottoposto a controllo clinico quotidiano e a nuove verifiche strumentali la prossima settimana".

Good news. It's nothing serious. I'll rest for the next couple of days but after that I'll be able to help the team in the decisive games. pic.twitter.com/u3MVt6sYsj