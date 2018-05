Juventus, Tajani: "Gli scudetti sul campo sono 36"

"Gli scudetti vinti sul campo dalla Juventus sono 36: a casa propria ognuno ha il diritto di regolarsi come meglio crede. Mi stupisco ci sia ancora qualcuno che polemizza per questa storia": così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una intervista a Tuttosport.



Bianconero sin da bambino, per via della nonna tifosa juventina, Tajani esalta la Juve e i risultati degli ultimi anni. E la difende dalle polemiche. "Sette scudetti e 4 Coppe Italia di fila non li aveva mai vinti nessuno prima d'ora e non è solo una questione di trofei allineati al J-Museum. Questa supremazia affonda le sue radici nell'organizzazione e nella programmazione del club di Andrea Agnelli".