Juventus, Szczesny: "Schick? Mi ha tirato addosso"

Il grande momento della Juventus sta coincidendo anche con quello di Wojciech Szczesny che, complice qualche infortunio di Buffon, sta trovando molto spazio in porta, parata su Schick compresa: "Non penso sia la mia miglior parata da quando sono qui - dice il polacco a Premium Sport -. È stata importante perché è arrivata nel finale ma tecnicamente non è stata molto difficile: mi ha tirato addosso, ho respinto con la gamba sinistra".



L'ex Roma eccede di modestia: "Con i difensori che ho davanti, diventa tutto più facile: subisco 2-3 tiri a partita, non è difficile giocare così". In casa bianconera, dopo il 2-3 contro la Samp è arrivata la svolta: "C'è uno spirito diverso, la svolta è stata sia tattica che mentale. Ad inizio vincevamo anche 6-2, vedi Udinese, ma così non si vincono i campionati: gli scudetti arrivano non prendendo gol, con gli 1-0 o 2-0, come adesso".



Szczesny spiega com'è convivere con un mito come Buffon: "È un'esperienza di vita, mi alleno ogni giorno con il più forte e cerco di migliorarmi. Ho accettato di venire alla Juventus per fare il secondo, con Gigi e Allegri c'è un ottimo rapporto. E poi ora sto anche giocando più del previsto". Su Benatia e Dybala: "Mehdi non sta sbagliando quasi niente, ha fatto un solo errore ma ci ho pensato io... ora basta però! (ride, ndr). Paulo è il giocatore più forte della serie A, presto tornerà il campione che è".



Infine, sui Mondiali: "Manca ancora tanto ma ho parlato con Cuadrado, visto che ci scontreremo in Polonia-Colombia. Saranno i miei primi campionati del mondo, un'emozione".