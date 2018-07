Juventus, Szczesny: "Ronaldo grande colpo ma la nostra forza è il gruppo"

"Cristiano Ronaldo è stato di certo un importante colpo di mercato ma la nostra preparazione non cambia. La forza della nostra squadra è sempre stato il gruppo e sarà ancora così". Parole e musica di Wojciech Szczesny, impegnato con la Juventus nell'International Champions Cup.



Il polacco commenta a Sky anche l'acquisto di Mattia Perin: "Positivo che sia arrivato un portiere molto forte, credo sia il più forte giovane tra gli italiani. Per ora sono un po' avvantaggiato però lui mi sembra prontissimo per giocare".



Spazio infine alla delusione Mondiale in Russia (eliminazione ai gironi): "Adesso abbiamo nuovi obiettivi davanti e dobbiamo ripartire. Il calcio è bello anche per questo, perché si riparte subito".