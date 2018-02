Juventus, Szczesny conferma Buffon: "Ma solo un altro anno"

In occasione dell'evento "Innovazione, tecnologia e tocco umano" promosso da Randstad, Wojciech Szczesny ha parlato così di Buffon: "Un giocatore e un uomo incredibile. Sono arrivato alla Juventus sapendo che avrebbe giocato ancora per un anno o due, mi sono detto che sarebbe stata un'esperienza da una volta nella vita".



Questo l'approccio del polacco con il capitano bianconero: "Mi aspettavo di conoscere un grandissimo portiere, ma l'uomo è anche più incredibile: un leader e amico di tutti. È una persona a cui tutti vogliono bene: lui aiuta tutti e tutti lo aiutano. Del suo livello come portiere non devo certo parlare io...". Poi, l'ammissione-speranza sul futuro di Buffon: "Per me questa è una fantastica esperienza di vita e spero che Gigi possa continuare ancora, ma solo un altro anno".



Szczesny ha anche parlato di VAR: "Qualcosa di nuovo, che sarà fondamentale in futuro. Va migliorata, ma è una novità molto importante, che aiuta calciatori e arbitri. Come il Gps, che aiuta tanto per capire se un giocatore è stanco, deve recuperare, se deve lavorare di più".



Infine, sulle sensazioni che prova indossando la maglia della Juventus: "Dobbiamo per forza vincere tutto, per noi è la normalità quindi abbiamo questa responsabilità di fare fatica e correre più degli altri. Questo ha portato la Juve in tutti questi anni a vincere trofei importanti. Sei scudetti di fila? Una cosa molto importante per noi, dobbiamo vincere anche il prossimo e quello dopo. Dobbiamo conquistarne almeno dieci".