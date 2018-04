Juventus, Szczesny: "Bene se Buffon continua, la squadra ha ancora bisogno di lui"

"Credo che se continuasse sarebbe un bene perché la squadra ha ancora bisogno di Buffon: come capitano e come grande portiere". A parlare così in un'intervista a Tuttosport non è un giocatore qualunque ma Wojciech Szczesny, secondo dell'attuale numero 1 della Juventus e della Nazionale.



"Ho avuto la fortuna di giocare un po’ di più di quanto pensassi - aggiunge l'ex Roma - e credo di aver fatto abbastanza bene. Sapevo che c’era Gigi che è una leggenda della storia del calcio, per me era anche un’opportunità di allenarmi con il portiere più forte del mondo".



Per prendere possesso definitivo della porta c'è tempo: "Io non ho mai vinto un campionato e posso imparare sia da Gigi sia da altri campioni come comportarmi in certe situazioni. Sarà molto più facile diventare titolare dopo questa esperienza".



L'stremo difensore polacco si sofferma quindi sullo spogliatoio bianconero: "Ripenso alla sconfitta in Supercoppa e al periodo difficile in cui abbiamo perso contro la Lazio e la Sampdoria. Ho visto il gruppo che non aveva panico. C’era tranquillità, serenità. Questa è una cosa molto diversa da quello che ho vissuto nelle altre squadre. Qui alla Juve sono tutti certi della loro bravura, della loro forza, dunque anche un momento difficile non cambia nulla. E infatti dopo quel momento è arrivato un goal subito in 16 partite".



Infine Szcesny spiega come è cambiato negli ultimi tempi: "La fatica mentale viene dopo 30 minuti in cui non tocchi la palla, devi essere forte di testa per rimanere dentro la partita. Due anni fa ho cominciato a fare meditazione. Lo faccio molto anche prima della partita, sul pullman e nello spogliatoio. Quando ero più giovane io mi distraevo, pensavo a quello che stavo facendo a casa con i videogiochi. Ora penso solo a dov’è il pallone, dove c’è pericolo, dove sono i compagni. Ad esempio, ora non vedo e non sento i tifosi intorno a me. Per me giocare a Wembley o, con tutto il rispetto, giocare a Frosinone è uguale".