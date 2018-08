Juventus, svolta tattica: con Ronaldo è 4-4-2

Oltre al primo gol "ufficiale" di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus e il consueto bagno di folla con i tifosi, l'amichevole in famiglia di Villar Perosa ha regalato almeno un altro spunto, di tipo tattico. Massimiliano Allegri ha schierato la squadra con il 4-4-2, modulo inconsueto per la storia bianconera dell'allenatore: Bernardeschi e Douglas Costa esterni offensivi - quasi a trasformare tutto in 4-2-4 - con CR7 e Dybala in attacco.



"Con Ronaldo e Paulo giochiamo senza un vero centravanti, quasi come nel mio primo anno con Tevez e Morata. Altrimenti posso mettere vicino al portoghese un punto di riferimento come Mandzukic, che ha caratteristiche simili a Benzema, facendolo giocare un po' come al Real" ha detto Allegri a Repubblica. Il quotidiano romano sembra aver dato per assodata una cosa: il 4-3-3 e il 4-2-3-1 delle ultime stagioni per adesso sono stati messi in pausa, con Ronaldo punto fisso saanno Dybala e Mandzukic a giocarsi un posto in attacco.