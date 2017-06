Juventus, super Higuain: gol, assist e disciplina

I gol, Gonzalo Higuain li ha sempre fatti. Perciò stupisce relativamente l'aggancio in testa alla classifica cannonieri a Icardi e Dzeko a quota 15 reti. Ma questo Pipita è una versione, se possibile, ancora più forte di quella vista nell'ultima stagione a Napoli: oltre a battere i portieri avversari, l'argentino serve anche i compagni e non litiga con gli arbitri.



Higuain è andato a segno nelle ultime sei partite di campionato, segnando otto gol e portando 12 punti alla classifica juventina (contando i gol decisivi: il sorpasso al Toro, match-winner con la Roma, apre le marcature contro Bologna e Sassuolo). E fin qui, tenendo conto che si parla di un campione, tutto nella "norma". Solo nel 2015/16, alla ventiduesima giornata di serie A, il Pipita aveva segnato di più: 21 gol, contro i 12 e 10 delle due stagioni precedenti.



Ma ora Higuain è anche uomo assist: contro il Sassuolo è arrivato il primo in campionato (grazie anche al velo di Dybala) ma è più in generale l'intera prestazione a stretto contatto con i compagni e l'immersione nel gioco a spiegare come Allegri lo abbia trasformato da puntero a uomo-squadra. Infine, non bisogna sottovalutare il dato comportamentale: a fine gennaio Higuain non ha ancora preso un cartellino giallo o rosso, prima aveva medie stagionali da 5-6 ammonizioni (oltre all'espulsione dell'anno scorso per le proteste ad Irrati) e l'atteggiamento verso gli arbitri è di tutt'altra pasta. E' il più forte Higuain di sempre?