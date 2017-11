Juventus, Sturaro: "Vincere è una droga, non ti basta mai"

Stefano Sturaro è uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi juventini (nonostante qualche critica social di troppo: "Me ne dicono di tutti i colori e vorrei incontrarli: poi però in strada non trovo nessuno...") non ruberà la scena come Buffon o Dybala ma è sinonimo di garanzia di rendimento, zero polemiche e tanto impegno. Lo ribadisce anche parlando del nuovo ruolo con cui lo sta provando Allegri quest'anno: "Decide il mistero, mi adatto e cerco di imparare. Ma è complicato perché non tutto viene naturale come chi fa il terzino da sempre, basta perdere un attimo la concentrazione e rischi l'errore" le parole a Tuttosport.



Se c'è una cosa che Sturaro ha imparato alla Juventus è il sapore del successo: "Quando inizi a vincere non ne puoi più fare a meno, è come una droga". Parole di elogio per Dybala: "Un trascinatore, un fenomeno, un predestinato e ha un carattere forte. Spero di giocare con lui per molti altri anni". Poi un retroscena a tinte granata: "Da ragazzino ho fatto un provino con il Torino, anche se non sapevo bene per che squadra fosse. Alla fine non mi presero e io finì da Sanremo a Genova".



Infine, sull'eliminazione azzurra dai Mondiali: "L'ho patita personalmente ma il calcio ti dà sempre la possibilità di rialzarti. I nostri compagni sono campioni che sanno dividersi tra Nazionale e club, la delusione a Vinovo non è entrata".