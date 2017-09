Juventus: Strootman prima scelta, rispunta André Gomes

L'obiettivo numero uno della Juve negli ultimi giorni di calciomercato resta Kevin Strootman. "Se qualche giovane o qualche campione vuole lasciare la propria squadra, noi proveremo a cogliere l'opportunità". Le parole di Beppe Marotta prima della gara col Cagliari sono piuttosto chiare: la dirigenza bianconera è tutt'altro che ferma e, considerando l'idea di Allegri di virare al 4-3-3, vuole regalare al proprio allenatore un altro centrocampista.



Il club potrebbe cedere uno tra Manolas e Strootman e la Juve ha in mano la carta Cuadrado per convincere i giallorossi ad abbattere il muro che al momento hanno eretto per il passaggio dell'olandese in bianconero. La trattativa, in ogni caso, resta complicata.



Ecco perché la Juve tiene vive più piste, come André Gomes del Barcellona (se i blaugrana riuscissero a prendere Seri da Nizza) e Renato Sanches del Bayern, sul quale però c'è anche il Milan. In lista di sbarco Sturaro, che potrebbe lasciare Torino se la Juve dovesse centrare uno dei propri obiettivi, non Marchisio, per quanto Conte lo vorrebbe al Chelsea.