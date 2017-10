Juventus, stipendio da top player per Marotta

Generalmente nel calcio si parla di ingaggi relativi ai calciatori ma anche i dirigenti sono una parte sempre più importante nei club di successo: ecco perché Giuseppe Marotta continua ad essere uno top manager più pagati in serie A.



Come emerge dalla relazione sulla remunerazione della Juventus - e riportata da Calcio & Finanza -, l'ad e dg bianconero ha ricevuto un compenso di 2,6 milioni di euro lordi per la stagione 2016/17. In dettaglio: 1,5 milioni di compenso fisso, 500.000 euro come compenso variabile per il raggiungimento di obiettivi, 100.000 euro di premio per lo scorso scudetto ed altri circa 500.000 euro come retribuzione in qualità di dirigente.



Andrea Agnelli invece ha ricevuto emolumenti per 493.000 euro lordi per la carica di presidente. Dietro, anche Aldo Mazzia (responsabile dell'area finanziaria con 476.000 euro lordi) e il vicepresidente Pavel Nedved a 429.000 euro lordi.