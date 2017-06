Juventus Stadium già esaurito per la sfida con il Milan del 10 marzo

Tutto esaurito allo Stadium anche per l'anticipo di lusso tra Juventus e Milan in programma venerdì 10 marzo (martedì 14 i bianconeri saranno impegnati nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto in esclusiva assoluta su Premium Sport HD).



E' stata sufficiente la fase di vendita in prelazione riservata agli Juventus member - informa il club di Corso Galileo Ferraris - per raggiungere il sold out. Resta la possibilità, tuttavia, che alcuni abbonati, rimettano in vendita i loro posti. A Torino si fa dunque sentire l'attesa per la supersfida che Premium Sport trasmetterà in diretta anche in ultra HD.