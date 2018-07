Juventus, Spinazzola: "Ho lasciato il 7 a Ronaldo..."

Sarà un'attesa difficile, per lui e per i tifosi della Juve. Leonardo Spinazzola è tornato bianconero dopo sei anni e dovrà aspettare fino a "metà ottobre-novembre" - parole sue - per indossare di nuovo quella maglia dopo l'operazione subita al ginocchio destro. "La Juve era un treno che non potevo perdere - spiega durante la presentazione -. Volevo venire per tanti motivi, ma l'Atalanta mi ha fatto restare un'altra stagione e sono felice così perché è stato un anno positivo".



"Ringrazio l'Atalanta, Gasperini, lo staff e i miei ex compagni. Se non ci fossero stati loro, non sarei qui. Non mi è mai passato di mente di andare all'estero, la mia unica idea era la Juve. Il mio ruolo? Ho sempre giocato a sinistra, poche volte a destra, ma se il mister vuole sono felice di giocare anche terzino destro. Con Allegri ho già fatto il ritiro quattro anni fa".



"Sei anni fa era impensabile trovare un giocatore come Cristiano Ronaldo, questo vuol dire che la società ha fatto un lavoro enorme. La Juve è un top club e ragiona per essere tra i primi nel mondo. Il mio numero preferito è il 7 ma era già occupato, diciamo che l'ho lasciato a Ronaldo", scherza Spinazzola, che indosserà il 37. "Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita nei giorni scorsi e sta andando tutto bene. Ora c'è da lavorare e avere tanta pazienza. Con questi infortuni devi fare le cose con calma, meglio rientrare in forma".