Juventus, sospetta lesione al piede sinistro per De Sciglio

Un'altra cattiva notizia in casa Juventus dopo l'eliminazione in Champions League. Come comunica il sito ufficiale bianconero alla seduta odierna "non ha preso parte Mattia De Sciglio, sostituito nel primo tempo della gara del Bernabeu: il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare del piede sinistro per la quale verranno effettuati ulteriori controlli nei prossimi giorni".



In attesa di capire con precisione i tempi di recupero, il terzino (già costretto a fermarsi in questa stagione) salterà sicuramente il match contro la Sampdoria in programma domenica pomeriggio alle 18 allo Stadium: con ogni probabilità Allegri si affiderà a Lichtsteiner, autore di un'ottima prova in Champions, sulla fascia destra.