Juventus, sorpresa a Vinovo: c'è anche Pirlo

Una visita a sorpresa, ma sempre ben gradita: Andrea Pirlo non ha dimenticato la sua Juventus, con cui ha vinto quattro Scudetti prima di approdare in MLS, e in mattinata ha raggiunto Vinovo per salutare gli ex compagni. Il centrocampista ha fatto visita alla squadra, che si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri prima della gara di campionato contro il Genoa. Pirlo, attualmente in forza al New York City, ha avuto la peggio nelle semifinali di lega contro il Toronto di Sebastian Giovinco, che si è imposto nel doppio confronto: 2-0 all'andata e addirittura 5-0 al ritorno.