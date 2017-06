Juventus, sogno Triplete e non solo: Dani Alves sa come si fa...

L’appetito vien mangiando, anche quando si parla di trofei. Se ne sta accorgendo la Juventus che aveva cominciato la stagione pensando ad entrare nella leggenda con il sesto scudetto consecutivo. Poi è arrivata anche la finale di Coppa Italia e soprattutto, dopo l’eliminazione del Barcellona e il successo sul Monaco, ecco anche la grande chance europea con la conquista della finale di Cardiff contro il Real Madrid. Lo scudetto ora non basta più, i tifosi vogliono tutto, sognano il triplete, con due dei tre trofei che potrebbero arrivare a Roma. Domenica basterà un pareggio contro i giallorossi per vincere il campionato. Mercoledì 17 maggio, sempre all’Olimpico, ci sarà da battere la Lazio per vincere la terza Coppa Italia consecutiva, un triplete anche questo, ma soprattutto un altro record.



E poi, tutti a Cardiff per il sogno Champions, che può diventare realtà e che porterebbe con sé quasi certamente un altro prestigioso trofeo personale. Il Pallone d’oro di Gigi Buffon. E poi basta? Niente affatto. Il triplete non sarebbe altro che l’ennesimo punto di partenza perché la Juve si guadagnerebbe il diritto di vincere altri 3 trofei con un altro bel giro del Mondo. La Supercoppa Italiana, contro la Lazio, e poi la Supercoppa europea che si giocherà in Macedonia, a Skopje contro la vincente dell’Europa League. Una sfida che avrà come cornice l’Arena Piliph secondo di Skopje dove Buffon, Barzagi e Bonucci hanno già giocato ad ottobre 2016 con la Nazionale vincendo a fatica 3 a 2.



Infine gli Emirati Arabi con il Mondiale per club con la finale ad Abu Dhabi allo stadio Sheik Zayed per una sestina vincente sognata da tifosi e giocatori. Un’impresa al limite del possibile ma già riuscita ad un bianconero, Dani Alves che portò addirittura 7 trofei a casa nel 2009, 6 con il Barcellona più una confederation cup con il Brasile, e non gli dispiacerebbe un bis da protagonista con la maglia della Juve...

Fabrizio Ferrero