Juventus, si rivede Cuadrado in allenamento

Juan Cuadrado non ha ancora giocato una partita in questo 2018, l'ultima sua presenza risale al 23 dicembre scorso, 77 minuti nella vittoria della Juventus contro la Roma allo Stadium. Sono passati oltre tre lunghi mesi, l'esterno colombiano è rimasto fermo a causa di una fastidiosa pubalgia che lo ha costretto anche a un'operazione in Germania a fine gennaio ma ora è arrivato il momento di tornare ad allenarsi con i compagni.



Cuadrado infatti nell'allenamento di oggi ha svolto parte della seduta con il gruppo, i bianconeri sperano di rivederlo tra i convocati in tre settimane. Una buona notizia per Massimiliano Allegri che, anche se sa di non poter forzare il recupero con un infortunio così delicato, ha bisogno del suo numero 7 in questo rovente finale di stagione considerando le non perfette condizioni di Federico Bernardeschi.