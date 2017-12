Juventus, si ferma Pjanic: quasi certa l'assenza a Verona

Miralem Pjanic con ogni probabilità non sarà a disposizione di Allegri per la trasferta sul campo del Verona in programma sabato sera alle 20:45. Come riferisce il sito ufficiale della Juventus il centrocampista bosniaco "ha interrotto l'allenamento per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra".



Le sue condizioni verranno valutate venerdì pomeriggio, alla vigilia della sfida del Bentegodi, ma quasi certamente non verrà rischiato e la sua presenza non è sicura nemmeno nel derby di Coppa Italia contro il Torino mercoledì prossimo. Del resto le alternative in mezzo non mancano: in campionato potrebbe essere data una chance a Marchisio mentre nella stracittadina dovrebbe trovare spazio Bentancur.