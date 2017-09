Juventus, si ferma Howedes: risentimento ai flessori della coscia sinistra

Debutto ancora rinviato per Howedes. Nel corso dell'allenamento odierno il difensore della Juventus "ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra" come riferisce il sito ufficiale della società bianconera. L'entità dell'infortunio sarà valutata nei prossimi giorni attraverso esami strumentali al termine dei quali si conosceranno i tempi di recupero.



L'ex giocatore dello Schalke 04 stava seguendo un piano di allenamenti personalizzati per ritrovare la condizione migliore: lo stop inevitabilmente complica il percorso del 29enne.



Così Allegri al momento ha a disposizione un solo terzino di ruolo, Lichtsteiner. Lo svizzero giocherà quasi certamente in campionato nel derby con il Torino mentre non ci sarà in Champions contro l'Olympiacos (non è stato inserito nella lista Uefa): possibile dunque che venga schierato nuovamente Sturaro in questa posizione.