Juventus, sfida a Vinovo con gli Harlem Globetrotters

Una sfida molto speciale è andata in scena a Vinovo tra la Juventus e i leggendari Harlem Globetrotters, eroi del basket americano e mondiale che dal 4 marzo faranno tappa anche in Italia per la loro nuova tournée mondiale. Ospiti del club bianconero Dragon Taylor e Swish Young, due giocatori simbolo del team statunitense, che hanno sfidato un trio d'eccezione formato da Paulo Dybala, Douglas Costa e Sami Khedira.

Tra numeri acrobatici, trick e spin col pallone a spicchi, bianconeri e globes hanno dato vita ad un autentico show postato questo pomeriggio con un video dalla Juventus tramite i propri profili social. I giocatori dei due team si sono avvicendati nella sala stampa di Vinovo anche in qualità di giudici, con tanto di palette per votare le esibizioni individuali. Tanto divertimento sembrerà non mancare (si intuisce nel finale del video) neanche con le giocatrici della Juventus Women.

I celebri giocolieri del basket mondiale si preparano a conquistare grandi e piccoli con 4 memorabili partite-spettacolo in programma il 3 marzo a Milano (Forum di Assago), il 4 marzo a Roma (PalaTiziano), il 5 marzo a Livorno (Modigliani Forum) e il 6 marzo a Torino (PalaRuffini).



Il programma del tour in Italia degli Harlem Globetrotters:

· Milano, sabato 3 marzo 2018 ore 18.30 - Mediolanum Forum Assago

· Roma, domenica 4 marzo 2018 ore 18.30 - Pala Tiziano

· Livorno, lunedì 5 marzo 2018 ore 20.30 - Modigliani Forum

· Torino, martedì 6 marzo 2018 ore 20.30 - Pala Ruffini