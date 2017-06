Juventus, semestrale da record grazie a Pogba

Prima in campionato, con un piede ai quarti di finale di Champions League e in semifinale di coppa Italia: se i risultati della Juventus sul campo sono al top, lo stesso si può dire per i conti della società. La semestrale della stagione 2016/17, chiusa al 31 dicembre scorso, parla di un fatturato di 314,9 milioni di euro (+54% rispetto al 2015) e di un utile temporaneo di 72 (+137,6%): la voce di crescita maggiore arriva dai proventi della gestione dei calciatori, e quindi dalla cessione di Pogba al Manchester United che ha fruttato 72 milioni di euro di plusvalenza.



Crescono anche i costi operativi e l'ammortamento, anche perché il club ha incassato ma poi reinvestito su giocatori come Higuain, Pjanic, Pjaca, Benatia, Dani Alves e Cuadrado che hanno portato a un aumento del capitale investito a 123,3 milioni con un impegno finanziario di oltre 46 anche nei prossimi cinque esercizi. In salita, ovviamente, anche gli stipendi (da 94,8 a 97,1) e gli oneri da gestione dei loro diritti (da 5,2 a 37,2).



Segno positivo anche per le altre voci principali del bilancio. Merchandising a 45,6 milioni di euro, ricavi dallo Stadium a 27,7 milioni e anche un +11,2% nella crescita dei ricavi da diritti tv. Tutti numeri che portano a una previsione di risultato positivo anche per l'esercizio di fine stagione: e sarebbe il terzo consecutivo.