Juventus, se in campionato segna Mandzukic vuol dire vittoria

In Juventus-Lazio erano tutti in attesa del primo gol bianconero di Cristiano Ronaldo ma l'unica punta andata in rete è Mario Mandzukic. Il croato è una garanzia sia tatticamente che come bomber: come ricorda una statistica di Opta

22 - La Juventus ha vinto tutte le 22 partite di Serie A in cui Mario Mandzukic ha segnato. Striscia. #JuveLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) 25 agosto 2018

tutte le volte che Mandzukic ha segnato in, la Juvela partita: è accaduto già(in realtà l'attaccante ha segnato 23 gol in campionato ma bisogna contare la doppietta contro la Spal del 2015/16), compreso il match di ieri.