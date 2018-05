Juventus, scudetto rimandato: conterà la differenza reti

I calcoli per lo scudetto non sono più legati ai punti ma alla differenza reti: con il pareggio del Napoli contro il Torino, la Juventus ha sei punti di vantaggio sugli azzurri a due turni dalla fine del campionato.



In caso di doppia sconfitta bianconera e doppia vittoria dei partenopei, le squadre chiuderebbero entrambe a 91 punti e l'assegnazione del titolo passerebbe per la differenza tra gol segnati e subiti (dato che gli scontri diretti, entrambi finiti 1-0 per la squadra in trasferta, sono alla pari sia nei punti che nelle reti fatte).



La Juventus, con 84 gol segnati e 23 subiti, ha una differenza reti positiva di 61 mentre il Napoli (73:28) è a +45: il filo che ancora tiene legata la squadra di Sarri allo scudetto è quindi sottilissimo, quasi invisibile, mentre i tifosi juventini preparano già la settima festa consecutiva.