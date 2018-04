Juventus, scudetto quasi certo secondo le statistiche

La vittoria contro la Sampdoria ha portato a sei i punti di vantaggio della Juventus sul Napoli a sei giornate dalla fine: secondo le statistiche, è quasi una garanzia di scudetto. I bianconeri possono fare gli scongiuri ma, dall'era dei tre punti, in serie A solo tre volte c'è stato un sorpasso della seconda sulla prima negli ultimi sei turni: nel 1998/99 toccò al Milan sulla Lazio, nel 1999/00 alla Lazio sulla Juve e nel 2001/02 alla Juve sull'Inter anche se in tutti quei casi il vantaggio della capolista era inferiore a sei punti.



Nelle altre diciotto occasioni, come riporta la Gazzetta dello Sport che esclude dalla statistica i tornei coinvolti in Calciopoli, la squadra prima in classifica alla fine ha poi festeggiato il titolo. Il Napoli può comunque spendere almeno un'altra cartuccia: lo scontro diretto. Uscire dallo Stadium con una vittoria riaprirebbe del tutto i giochi.