Juventus, Rugani: "Siamo pronti alla rivincita contro il Milan"

"Il passo falso di Firenze ci ha fatto bene, lo abbiamo dimostrato con la Lazio. E ora siamo pronti alla rivincita contro il Milan: le due sconfitte con i rossoneri, in campionato e in Supercoppa, ci hanno lasciato l'amaro in bocca, vogliamo assolutamente vincere". A suonare la carica in casa Juventus è Daniele Rugani, che contro i rossoneri nei quarti di finale di Coppa Italia dovrebbe giocare dall'inizio.



Il difensore bianconero è consapevole che le prossime partite saranno determinanti: "Entriamo nella fase cruciale della stagione, dobbiamo dimostrare di essere solidi, per continuare a crescere e migliorare. Roma e Napoli sono pericolose, specie i giallorossi che hanno trovato una grande solidità difensiva". "Sappiamo - conclude Rugani a Jtv - di dovere crescere, anche tecnicamente, per arrivare in fondo alla Champions: il segreto sta nel mettersi sempre in discussione ed essere a disposizione, poi i risultati arrivano".