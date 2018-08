Juventus, Rugani ferma Ronaldo... spostando la porta

Daniele Rugani è riuscito a fermare Cristiano Ronaldo. In un modo del tutto particolare. Durante la partitella alla Continassa il fuoriclasse portoghese stava per segnare ma il centrale ex Empoli glielo ha impedito... spostando la porticina. La Juventus ha documentato il tutto con un video su Twitter.

I primi numeri, i primi scatti e le prime prove di intesa della squadra al completo!



Spoiler alert: @DanieleRugani ha trovato il modo per non far segnare @Cristiano #ForzaJuve pic.twitter.com/IGto4AFRUj — JuventusFC (@juventusfc) August 9, 2018