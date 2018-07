Juventus, Ronaldo sbarca a Torino: domani primo allenamento

Dopo la toccata e fuga per la presentazione ufficiale, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino per restarci. L'aereo del campione portoghese acquistato dal Real Madrid è atterrato all'aeroporto di Caselle intorno alle 19:30: il giocatore è sceso dal suo jet privato con il figlio Mateo in braccio. Ad attenderlo in pista sei autovetture messe a disposizione dalla Juventus, come un vero capo di Stato.



T-shirt e occhiali scuri sul volto, con lui c'era anche la moglie Georgina. Il giocatore si allenerà per la prima volta in bianconero domani pomeriggio alla Continassa insieme agli altri giocatori reduci dai Mondiali 2018: tra loro anche Gonzalo Higuain di cui Ronaldo, di fatto, ha preso il posto nell'undici titolare bianconero, e Paulo Dybala che è atterrato proprio pochi minuti dopo il Pallone d'Oro.