Juventus, Ronaldo: "Questo club è incredibile, sono certo che vinceremo"

In attesa del debutto domani a Villar Perosa Cristiano Ronaldo, in un'intervista al canale tematico della Juventus (da oggi sul web), spiega perché ha scelto i bianconeri. "Sin da quando ero bambino conoscevo questa squadra. Mi piaceva e speravo che un giorno avrei potuto giocarci. E lo farò in uno dei club più importanti al mondo. Non è stata una scelta difficile. È bello essere qui, in una società incredibile: sono felice" le parole del fuoriclasse portoghese riportate da Tuttojuve.com.



Il suo arrivo a Torino ha scatenato l'entusiasmo: "Innanzitutto vorrei ringraziare i tifosi per il loro sostegno, è fantastico essere stato accolto in questo modo. La mia priorità è quella di dare il massimo, dimostrare professionalità, cercare di migliorare ulteriormente la squadra. Questo sarà il mio compito. Cercherò di godermi il più possibile il momento e di rendere più forte la Juventus durante la mia permanenza qui".



La scintilla sembra essere scoccata ad aprile con l'ovazione del pubblico dello Stadium dopo il gol in rovesciata: "Incredibile. Non mi era mai successa una cosa del genere. Quando giochi i quarti di finale di Champions League contro la Juve, segni e vedi che tutto lo stadio ti applaude...è stato bellissimo. Non credo che la standing ovation abbia influenzato la mia scelta, non è stato l'elemento scatenante, ma ha contribuito il fatto di vedere che le persone mi apprezzavano".



Dopo Portogallo, Inghilterra e Spagna il debutto in nuovo campionato: "Conosco la Serie A perchè l'ho seguita in televisione, ma non ci ho mai giocato prima. Spero di riuscire ad adattarmi in fretta. Ma non sono preoccupato, la prendo come una sfida".



Un messaggio conclusivo ai tifosi: "Molto semplicemente grazie di tutto. Sono certo che vinceremo titoli insieme. Grazie mille. Fino alla fine, forza Juventus".