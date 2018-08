Juventus, "Ronaldo è preparatore di se stesso, si allena con il sorriso"

Giovanni Mauri era il preparatore atletico del Real Madrid di Carlo Ancelotti, per due anni ha potuto lavorare con Cristiano Ronaldo: "Dei 7 Palloni d'Oro che ho allenato, anzi otto perché Maldini è come lo avesse vinto, lui è sicuramente il più potente di tutti. Campione nella testa e nel fisico, attento ad ogni segnale che gli invia il corpo. Diciamo che è anche un po' preparatore di se stesso".



Mauri spiega: "Una volta mi disse 'Prof, troppa acqua ammazza le piante'. Un modo per comunicare che considerava i carichi di lavoro troppo pesanti in quel momento e quindi non avrebbero fatto bene al suo corpo. Conoscersi è una grande qualità per un calciatore, anche Maldini era così. Nel suo modo di lavorare ci sono tre componenti costanti: dedizione, competitività e buon umore" le parole a Tuttosport.



Infine, un aneddoto che racconta bene CR7: "Quando rientravamo alle due di notte dalle trasferte di Champions non sgommava a casa in auto. No, si fermava almeno un’ora al centro sportivo per cure terapiche e crioterapia. Per migliorare il calcio bisognerebbe portare i giovani a vedere i suoi allenamenti".