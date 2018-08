Juventus, Ronaldo carica il destro. E cresce l'intesa con Dybala

Il 12 agosto, a Villar Perosa, Cristiano Ronaldo debutterà con la maglia della Juventus nella tradizionale sfida in famiglia. Nel frattempo il Pallone d'Oro si allena alla Continassa come dimostra il video pubblicato dal club bianconero su twitter nel quale si vede il portoghese alle prese con i tiri in porta. In un altro filmato l'ex Real Madrid svolge un esercizio insieme a Paulo Dybala: l'intesa fra i due sembra crescere di giorno in giorno...