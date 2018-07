Juventus, Ronaldo: "Arrivare qui è grandioso, farò felici i tifosi"

Cristiano Ronaldo dalla Cina rilascia nuove dichiarazioni d'amore verso la Juventus e i suoi tifosi: "Ho firmato per quattro anni, sono molto felice e soddisfatto perché si tratta di una delle squadre più grandi della storia. Avere l’opportunità di giocare lì per me è grandioso, spero di iniziare bene e raggiungere traguardi importanti. Voglio far felici i tifosi italiani, questo è il mio obiettivo".