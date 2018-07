Juventus, Ronaldo abiterà in una villa in pre-collina

Una villa in pre-collina. Cristiano Ronaldo, riferisce La Stampa, ha scelto quella che sarà la sua dimora a Torino (domenica l'arrivo nel capoluogo piemontese) per i prossimi quattro anni.



Sono già iniziati i lavori di ristrutturazione (imponente secondo il quotidiano torinese lo spiegamento di sicurezza), di modo che tutto sia pronto per il 30 luglio, e anche l'asfaltatura del tratto di strada che porta al cancello d'ingresso della villa attraverso un parco.



Qui il Pallone d'Oro, esordio in programma il 12 agosto nella tradizionale sfida a Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B, potrà godere della 'tranquillità' che il centro città non avrebbe potuto garantirgli del tutto.