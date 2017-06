Juventus, road to Kiev. Ma quante cose che mancano...

Volendo si può già chiamare Road To Kiev. Non è vietato. Lo suggerisce magari emotivamente la suggestione dopo aver visto, per l'ennesima volta registrato, e forse non ancora del tutto metabolizzato, le facce dentro e fuori dal perimetro di Cardiff. Road To Kiev può essere dunque rivalsa per la Juve, altro ostinato tentativo di mettere fine ad una ossessione perché adesso con i numeri si può definire in questo modo. Ci vuole un pallone dentro o comunque un gol più dell'avversario perché una finale è una partita e se il percorso che ti ci porta lo fai due volte in tre anni significa anche che quando ti giochi tutto quel percorso qualcosa ti manca.



Certo, uno come Ronaldo manca sempre e non solo in una finale ma uno come Cr7 è roba fuori dal mondo per quasi tutto il mondo. Forse però manca anche uno come Modric a prescindere da un gol e comunque poco importa che quel tiro fosse stato deviato. Poi manca uno come Marcelo, che le finali sa come giocarle. E non solo lui. E proviamo a fermarci qui. Siamo agli esempi estremi, è chiaro, ma si vuole semplicemente rendere un' idea ammesso che sia economicamente praticabile in tutte le zone del campo e in una volta sola.



Insomma servirebbero esperienza, tecnica, qualità che vanno oltre i confini del proprio campionato, che trascinano e indirizzano una crescita che per la Juve ancora non è evidentemente compiuta in Europa. Mercato appena iniziato anche se da tempo pianificato. Nomi che girano e altri ne gireranno in entrata e in uscita. Chi si è fermato a Cardiff, chi si sentirà dire che da lì la Juve vuole ripartire e dunque Road To Kiev. Dirlo non è certo vietato.

Gianni Balzarini