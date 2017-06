Juventus, risentimento ai flessori della coscia sinistra per Bonucci

Leonardo Bonucci è in dubbio per la trasferta di domenica a Verona con il Chievo: il difensore bianconero nella partita di Champions League contro il Lione ha accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, le sue condizioni verranno valutate domani, come spiega la Juventus sul proprio sito ufficiale.



Questa mattina i bianconeri si sono allenati a Vinovo, poche ore dopo la partita di Champions: scarico in palestra per chi ha giocato con il Lione, seduta atletica per il resto del gruppo.