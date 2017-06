Juventus, Rincon svolgerà le visite mediche giovedì mattina

La Juventus vuole avere a disposizione Tomas Rincon per la ripresa degli allenamenti e, per questa, ha già fissato le visite mediche. Il venezuelano si sottoporrà ai controlli di rito giovedì mattina al J-Medical. I bianconeri hanno chiuso l'operazione sulla base di un prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato trai 7 e gli 8 milioni.



Il venezuelano non sarà l'unico colpo a centrocampo dei campioni d'Italia. Dopo aver bloccato Mattia Caldara, Marotta e Paratici continuano a mantenere i contatti con l'Atalanta per Roberto Gagliardini. L'obiettivo numero per la mediana rimane però Axel Witsel: il belga è in scadenza di contratto, ma lo Zenit per anticipare la sua partenza, al momento, chiede 10 milioni.