Juventus, Rincon: "Darò tutto con umiltà, non ci sono limiti"

Massimiliano Allegri può contare su un nuovo guerriero a centrocampo: la Juventus ha ufficializzato infatti l'acquisto di Tomas Rincon dal Genoa per 8 miioni di euro più 1 di bonus. L'ex giocatore del Genoa porta tanta grinta alla mediana bianconera e ritrova il suo vecchio compagno di squadra Stefano Sturaro, ecco le parole del venezuelano in presentazione.

LE PAROLE DI RINCON

"E' stato come un sogno diventato realtà, adesso mi metto a disposizione di squadra e allenatore. Ringrazio la società per la fiducia" sono le prime parole di Rincon alla presentazione. "Sto conoscendo tutti, cerco di adattarmi velocemente visto che si gioca presto. Darò sempre il massimo, lavorerò tanto ed è un onore essere qui" ha aggiunto l'ex Genoa. "Appena ho saputo della Juventus, ho detto subito sì. Non mi pongo limiti, basta solo lavorare" ha raccontato il venezuelano sulla trattativa che l'ha portato a Torino.



Rincon ha scelto il numero 28: "E' la mia età di approdo alla Juventus, e poi l'8 - che apprezzo - era già occupato da Marchisio". Il centrocampista ha parlato dell'approccio con il mondo juventino: "Prime sensazioni molto positive, ho già parlato con Allegri. Buffon penso sia il miglior portiere al mondo ma tanti altri compagni sono campioni. In Venezuela sono molto contenti di questo trasferimento e io ne sono orgoglioso".



Rincon è soprannominato il Generale: "Ognuno di noi ha un leader dentro, bisogna poi tirare fuori questa qualità. Mi piace leggere, ogni giocatore credo debba crescere anche come persona. Sono poi il capitano del Venezuela e voglio essere un esempio. Per il Bologna sto lavorando, sono in forma ma decide il mister". Infine, un grazie a Gasperini: "In Germania sono cresciuto molto ma al Genoa ho imparato a giocare in maniera diversa".