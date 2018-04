Juventus, quattro giorni di riposo: si riprende giovedì

Quattro giorni di riposo, praticamente una mini-vacanza. La sosta servirà a Massimiliano Allegri e soprattutto ai suoi giocatori per recuperare le energie spese negli ultimi due mesi giocati a mille all'ora dalla Juve, quasi con una partita ogni tre giorni tra campionato, Coppa Italia e Champions: come ha dimostrato la gara contro la Spal, la benzina di molti calciatori sembra finita.



Nasce da qui la scelta del tecnico di ritardare la ripresa degli allenamenti: oltre alla domenica, i pochi bianconeri non impegnati con le rispettive nazionali avranno liberi anche lunedì, martedì e mercoledì. In realtà, come detto, non sono molti gli atleti che beneficeranno del "bonus" concesso da Allegri: Chiellini non ha risposto alla convocazione di Di Biagio per un problema muscolare, con lui a Vinovo ci saranno Dybala, Höwedes, Barzagli, Marchisio, Asamoah e Sturaro, oltre al terzo portiere Pinsoglio e a qualche giovane, più gli infortunati Cuadrado e Bernardeschi che dovranno proseguire con le rispettive cure.



La Juve "perderà" per una decina di giorni ben 14 giocatori: si tratta di Buffon, Rugani e De Sciglio (Italia), Higuain (Argenina), Benatia (Marocco), Lichtsteiner (Svizzera), Mandzukic (Croazia), Szczesny (Polonia), Matuidi (Francia), Khedira (Germania), Alex Sandro e Douglas Costa (Brasile), Pjanic (Bosnia) e Bentancur (Uruguay).