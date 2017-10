Juventus, problemi in difesa: Sturaro e Benatia ko

La preziosa vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona lascia strascichi fisici in casa Juventus. Oltre all'infortunio di Benatia, uscito malconcio dallo Stadium mercoledì sera, si è aggiunto un altro problema in difesa: Sturaro ha rimediato un risentimento muscolare che lo mette in dubbio per la sfida contro l'Udinese.



Il club bianconero ha spiegato tutto in un comunicato ufficiale: "Non si sono allenati Stefano Sturaro, per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la gara di Champions e Medhi Benatia, a causa del forte trauma alla caviglia sinistra subito contro lo Sporting". In campionato rientrerà Lichsteiner, non inserito in lista europea, ma in difesa Allegri ha grossi problemi visti anche i forfait di De Sciglio e Howedes (che hanno ancora lavorato a parte).



Buone notizie a centrocampo, invece. Claudio Marchisio si è allenato interamente col gruppo e ha anche twittato: "Manca poco, pochissimo". Il Principino bianconero è fermo da fine agosto ma è pronto a rivedere il campo: probabilmente già dopo la sosta per le nazionali.