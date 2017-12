Juventus, problema alla coscia destra: Chiellini a rischio per Bologna?

Giorgio Chiellini potrebbe essere a rischio per la trasferta sul campo del Bologna in programma domenica alle 15. Come riporta il sito ufficiale della Juventus, il difensore ha lavorato a parte per un problema alla coscia destra emerso nel corso della sfida contro l'Inter all'Allianz Stadium.



Buffon e Lichtsteiner hanno continuato a svolgere lavoro personalizzato e bisognerà attendere l'evolvere della situazione nei prossimi giorni per capire se saranno disponibili o meno per la sfida al Dall'Ara.



Dovrebbe esserci invece quasi sicuramente Miralem Pjanic: il bosniaco, "che verso la fine della partita con l’Inter ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, ha lavorato parzialmente con i compagni".