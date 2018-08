Juventus, primo gol in partitella per Cristiano Ronaldo

Mentre il grosso del gruppo è in rientro dalla tournée americana alla ICC 2018, una parte importante della Juventus continua gli allenamenti alla Continassa: in mattinata seduta intensa per Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Bonucci e Bentancur che poi hanno disputato una partitella a ranghi misti con la seconda squadra (quella che sarà impegnata in serie C come Under 23).



Proprio in questa occasione è arrivata la prima rete di CR7 con la maglia della Juve, in gol anche Dybala e Cuadrado. Tra una settimana il test in famiglia a Villar Perosa, dove il portoghese debutterà in una gara vera e propria, seppur non ufficiale.



Mercoledì i reduci dagli Usa si uniranno al gruppo della Continassa, si rivedrà anche Mandzukic. Matuidi, campione del mondo con la Francia, sarà l'ultimo ad aggregarsi venerdì, da quel giorno Max Allegri avrà finalmente il gruppo al completo.