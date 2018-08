Juventus, prima di Ronaldo allo Stadium: "Stiamo per tornare a casa"

Juventus-Lazio sarà la prima partita casalinga dei bianconeri in questa stagione ma anche la prima di Cristiano Ronaldo allo Stadium, dove non torna dalla rovesciata segnata con la maglia Real Madrid e che scaturì la standing ovation dei tifosi di casa, decisiva per portare il portoghese a Torino. La Juve, con un messaggio su Instagram, ha fatto salire l'attesa alle stelle



, è ora di accendere i colori bianconeri" con la foto di CR7 mentre guarda la sua nuova maglia.