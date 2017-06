Juventus, Pjanic: "Via da Roma perché voglio vincere"

Non si può certo colpevolizzare Miralem Pjanic di non parlare chiaro ai tifosi. Il centrocampista bosniaco è approdato alla Juventus quest'anno e non ha nascosto i motivi della sua scelta: "A Roma continuavano a promettermi una squadra da scudetto ma in cinque anni non abbiamo vinto nulla, ho 26 anni e la carriera non dura in eterno...".



Ecco quindi il trasferimento a Torino: "La Juventus mi cercava da due anni - le parole rilasciate da Pjanic a Repubblica - , qualunque persona seria capirebbe la scelta. Totti mi ha detto che gli dispiaceva ma che capiva: amerò Roma per sempre ma era giusto andarsene". Poi, una promessa: "L'unica maglia che non indosserei mai è quella della Lazio, ho giocato nell'unica squadra buona di Roma".