Juventus, Pjanic rinnova fino al 2022

La fase tre del calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo: dopo gli acquisti (spicca ovviamente Cristiano Ronaldo) e le cessioni (tra giocatori in scadenza come Buffon e sacrifici necessari, vedi Higuain), la società sta lavorando al rinnovo di contratto di pedine per cui sono state rifiutate offerte importanti e che Massimiliano Allegri vuole blindare.



Il primo sulla lista è Miralem Pjanic, valutato 100 milioni di euro bianconeri che hanno resistito alla corte di Real Madrid, Psg e Barcellona, per cui sono già stati preparati i documenti del nuovo contratto: stipendio da 7 milioni di euro (attualmente guadagna 4,5 milioni più bonus) a stagione fino al 2022 - oggi scade nel 2021 - per il perno di centrocampo.