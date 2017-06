Juventus, Pjanic: "Qui mentalità speciale e rabbia di vincere"

Miralem Pjanic si è ormai calato nella nuova realtà juventina. L'ex centrocampista della Roma parla così del suo approdo in bianconero: "Quando arrivi a Vinovo trovi questa mentalità speciale, questa rabbia di vincere che si respira alla Juve e si sente in ogni partita". Naturale dunque che la formazione di Allegri punti al sesto titolo consecutivo anche se, avverte Pjanic, "non sarà facile. Il campionato è lungo e sarà anche duro, perchè tutti si aspettano di vedere la Juve non vincere più".



E sul grande sogno Champions il bosniaco nell'intervista alla Gazzetta dello Sport invita alla calma: "Diciamo che l'obiettivo per ora è passare il turno, poi dopo può succedere di tutto. Dagli ottavi sono tutte squadre di qualità, diventa quasi come giocare a poker. La nostra mentalità e la storia della Juve ci impongono però di andare il più vanti possibile. Ed è proprio quello che cercheremo di fare".



Un Pjanic rigenerato dopo le difficoltà di inizio stagione: "Non è che ho faticato, semplicemente non stavo bene fisicamente e abbiamo preferito non correre rischi inutili. Ora mi sono adattato ai carichi di lavoro e sto bene, mi sto gestendo nel modo giusto e mi sto adattando sempre meglio".