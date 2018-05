Juventus, Pjanic: "Polemiche di basso livello, siamo i più forti"

La Juventus reagisce. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Milan Miralem Pjanic, interrogato in merito alle continue polemiche arbitrali (De Laurentiis ieri è andato poi nuovamente all'attacco) sbotta: "Di cosa parliamo, dell’Inter? Per voi una sola partita può decidere una stagione? Se il Napoli avesse vinto con il Milan, sarebbe stato in testa e tutto sarebbe dipeso da loro... Noi siamo stati bravi a stare lì, convinti di essere i più forti".



Quindi il centrocampista bosniaco affonda il colpo: "Spiace che arrivino queste voci, sono di basso livello rispetto a quello che stiamo facendo, all’impegno che mettiamo. Ma l’importante è che si continui ad alzare trofei: li abbiamo meritati sul campo".



Di tono molto simile l'intervento di Buffon: "Gli antisportivi non hanno idea di quanti sacrifici, tenacia, lavoro e dannazione ci siano dietro questi nostri sette anni di vittorie. Solo gli uomini con la U maiuscola sono in grado di tagliare certi traguardi. Alcuni non lo capiscono. Sono orgoglioso di questo gruppo, sono gratificato: meritiamo più rispetto".